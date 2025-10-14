Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The New York Times.

Чому у Північній Америці може виникнути ланцюг землетрусів?

Йдеться про два гігантські розломи – Каскадію та Сан-Андреас. Нове дослідження показує, що сильний землетрус у зоні субдукції Каскадія може спровокувати поштовхи й на Сан-Андреас у Каліфорнії. Ці розломи сходяться поблизу мису Мендосіно, де стикаються океанічна плита Хуан-де-Фука та континентальна плита Північної Америки.

Професор Орегонського університету Кріс Голдфінгер наголосив, що землетрус у Каскадії і без того вважають потенційно найруйнівнішим в історії континенту.

Але якщо одночасно спрацює й Сан-Андреас, катастрофа стане ще масштабнішою,

– зазначив він.

Команда Голдфінгера випадково натрапила на докази можливої взаємодії між розломами ще у 1999 році. Досліджуючи донні відкладення біля узбережжя, вчені виявили сліди двох землетрусів, що сталися майже одночасно – спочатку в Каскадії, а згодом у Сан-Андреасі. За їхніми даними, протягом останніх 2,5 тисячі років усі найпотужніші поштовхи в зоні Каскадія збігалися з активністю на Сан-Андреас.

Втім, не всі науковці погоджуються з цими висновками. Сейсмологиня Люсі Джонс із Каліфорнійського технологічного інституту вважає, що потрібно більше статистичних доказів, аби виключити збіг.

"Ми часто бачимо закономірності там, де їх може не бути, тому важливо все ретельно перевірити", – пояснила вона.

Попри це Джонс визнає, що зв'язок між розломами виглядає логічним: сильний землетрус в одному місці дійсно може вплинути на сусідні зони.

Найнебезпечніший день – це день після великого землетрусу,

– застерегла вона.

Попередження про небезпеку зони Каскадія лунають вже не перший рік. Ще у 2015 році журнал The New Yorker назвав потенційний землетрус там The Really Big One — "справжнім Великим", що здатен зруйнувати північний захід США.

