Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, інформує 24 Канал.

Землетрус зареєстрували 28 вересня о 21:46 в районі міста Стрий, Стрийського району. Його магнітуда 3,0 за шкалою Ріхтера.

Сам землетрус стався на глибині 4 кілометри

За класифікацією землетрусів відноситься до слабовідчутних,

– зазначили фахівці.

В середу, 10 вересня, зафіксували землетрус у Калуському районі на Івано-Франківщині. Джерело землетрусу знаходилося у Верхнянській територіальній громаді на глибині 10 кілометрів. Його магнітуда – 2,7 за шкалою Ріхтера.

Головним центром спеціального контролю 29 липня був зареєстрований землетрус в районі населених пунктів Волока та Грушівка Чернівецькій області, магнітудою 2,3 (за шкалою Ріхтера), на глибині 2 кілометри.