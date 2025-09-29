Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, інформує 24 Канал.

Що відомо про землетрус на Львівщині?

Землетрус зареєстрували 28 вересня о 21:46 в районі міста Стрий, Стрийського району. Його магнітуда 3,0 за шкалою Ріхтера.

Сам землетрус стався на глибині 4 кілометри

За класифікацією землетрусів відноситься до слабовідчутних,
– зазначили фахівці.

Попередні зафіксовані землетруси в Україні