Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головний центр спеціального контролю.
Що відомо про землетрус на Калущині?
Землетрус у Калуському районі на Івано-Франківщині зафіксували близько 6 години ранку.
Джерело землетрусу знаходилося у Верхнянській територіальній громаді на глибині 10 кілометрів. Його магнітуда – 2,7 за шкалою Ріхтера.
Відповідно до класифікації, такі поштовхи відносяться до "невідчутних".
Додамо, що вранці 10 вересня в Калуші лунали вибухи внаслідок масованої атаки, там працювала система протиповітряної оборони.
Ближче до 5 ранку від місцевих ЗМІ та телеграм-каналів надійшла інформація про вибухи у Калуші. О 06:37 в Калуші знову чули вибухи, в місті працювали сили ППО по ворожих цілях.
Чим Росія атакувала Україну 10 вересня?
Загалом для удару по Україні ворог використав 458 засобів повітряного нападу.
Зокрема, окупанти запустили 415 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів, понад 250 із них – "Шахеди", 42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69) та 1 балістичну ракети Іскандер-М/KN-23.
Попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.