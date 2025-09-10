Про це повідомили місцеві спільноти у телеграмі, зокрема galka.if.ua. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Дивіться також ППО працює у Львові, пролунали гучні вибухи

Що відомо про вибухи в Івано-Франківській області 10 вересня?

Російська армія застосувала вночі 10 вересня дуже багато ударних безпілотників типу "Шахед" та інших. Значна частина з них атакувала Захід України, зокрема й Івано-Франківську область.

За повідомленнями моніторингових каналів, туди дісталися щонайменше 2 БпЛА. Ближче до 5 ранку від місцевих ЗМІ та телеграм-спільнот надійшла інформація про вибухи у Калуші.

Повітряні сили також писали про наявність БпЛА на півночі Івано-Франківщини. Це було о 04:28.

Додамо, що нещодавно Калуш вже був під атакою ворожих дронів – у ніч на 3 вересня. Тоді Росія використала не тільки дрони, а й ракети, а після обстрілу у Калуші фіксували погіршення стану повітря, зокрема – підвищений рівень формальдегіду

Важливо: оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеки, загрози ударних БпЛА, а також про наслідки ударів ворога та інші важливі новини читайте в нашому телеграмі.

Атака на Україну вночі 10 вересня: де ще лунали вибухи?