Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главный центр специального контроля.
Смотрите также Турцию всколыхнули новые землетрясения: толчки ощущали даже в Стамбуле
Что известно о землетрясении в Калушском районе?
Землетрясение в Калушском районе Ивано-Франковской области зафиксировали около 6 часов утра.
Источник землетрясения находился в Верхнянской территориальной общине на глубине 10 километров. Его магнитуда – 2,7 по шкале Рихтера.
Согласно классификации, такие толчки относятся к "неощутимым".
Добавим, что утром 10 сентября в Калуше раздавались взрывы в результате массированной атаки, там работала система противовоздушной обороны.
Ближе к 5 утра от местных СМИ и телеграмм-каналов поступила информация о взрывах в Калуше. В 06:37 в Калуше снова слышали взрывы, в городе работали силы ПВО по вражеским целям.
Смотрите также Землетрясений в Украине становится больше: ученые объяснили причины
Чем Россия атаковала Украину 10 сентября?
В общем для удара по Украине враг использовал 458 средств воздушного нападения.
В частности, оккупанты запустили 415 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов, более 250 из них – "Шахеды", 42 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69) и 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.
Предварительно зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БпЛА на 17 локациях.