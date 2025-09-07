Эпицентр землетрясения зафиксировали в районе Синдирги. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Anadolu Ajansı.

Что известно о землетрясениях в Турции?

В 12:35 в районе Синдирги города Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Согласно данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), эпицентр подземных колебаний находился в районе Синдирги на глубине 7,72 километра. Его чувствовали в Измире, Стамбуле и окружающих провинциях.

В 12:41 произошло второе землетрясение в том же районе магнитудой 4,1. На этот раз эпицентр был на глубине 9,96 километра.

