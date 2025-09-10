Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Скільки цілей збили сили ППО?

Для атаки на Україну росіяни застосували ударні БпЛА та ракети наземного, повітряного, морського базування.

Загалом, під час удару, радіотехнічні війська Повітряних сил ЗСУ виявили та здійснили супровід 458 засобів повітряного нападу:

15 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – тимчасово окупований Крим, понад 250 із них становили саме "Шахеди";



42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69) із Саратовської області Росії, акваторії Чорного моря;



1 балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області Росії.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.