Які міста опинились під ударом, де лунали вибухи та усе, що відомо про наслідки на цей момент – зібрав 24 Канал.
Дивіться також Росія знову атакує ракетами та "Шахедами: де зараз загроза удару
Хмельниччина. За даними ОВА, внаслідок ранкової ворожої атаки було травмовано трьох людей у Хмельницькому районі. Усім надається медична допомога. Крім того, ворог зруйнував швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт, вибито вікна в навколишніх будинках. Обсяги шкоди встановлюються. На місці працюють всі відповідні служби. Житомирщина. Очільник ОВА повідомив, що під час атаки ворог вдарив по регіону із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Пошкоджено кілька цивільних підприємств та приватні будинки. Триває ліквідація наслідків. Наслідки атаки на Житомирщину / Фото ОВА Черкащина. У регіоні пролунав відбій небезпеки. Очільник ОВА повідомив, що над Черкащиною знешкоджено дві російські ракети, а також десяток БпЛА. Травмованих немає. Однак є наслідки для інфраструктури. Обстеження території триває. Львів. За даними очільника ОВА, уночі ворог атакував місто бойовими безпілотниками та ракетами. Жертв чи постраждалих нема. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Луцьк. Міський голова повідомив, що Росія вкотре атакувала громаду за допомогою БпЛА. На щастя, обійшлось без потерпілих та загиблих. Громадяни виявляють уламки ворожих дронів в окремих локаціях громади, відповідні служби працюють на місцях. Дніпропетровщина. За даними ОВА, сили ППО знищили 8 БпЛА, які ворог спрямував на область. Луцьк. Місцеві медіа пишуть про вибух у місті. Київщина. В області пролунали вибухи. Вибухи також чули на Франківщині, Хмельниччині та у Рівному. Калуш. У місті пролунали вибухи. ППО працює по ворожих цілях. Вінниця. У місті прогриміли вибухи. Місцеві пишуть про стовп диму, що видніється. Наталя Заболотна, перша заступниця начальника ОВА, прокоментувала атаку. За її словами, влучання сталися у цивільні промислові об'єкти. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Київ. У столиці чули вибухи. Там ППО працювала по дронах.
На Житомирщині є загиблий
Інформація щодо серйозних руйнувань інфраструктури також відсутня.
Хмельниччина. За даними ОВА, внаслідок ранкової ворожої атаки було травмовано трьох людей у Хмельницькому районі. Усім надається медична допомога.
Крім того, ворог зруйнував швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт, вибито вікна в навколишніх будинках. Обсяги шкоди встановлюються. На місці працюють всі відповідні служби.
Житомирщина. Очільник ОВА повідомив, що під час атаки ворог вдарив по регіону із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет.
Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Пошкоджено кілька цивільних підприємств та приватні будинки. Триває ліквідація наслідків.
Наслідки атаки на Житомирщину / Фото ОВА
Черкащина. У регіоні пролунав відбій небезпеки. Очільник ОВА повідомив, що над Черкащиною знешкоджено дві російські ракети, а також десяток БпЛА.
Травмованих немає. Однак є наслідки для інфраструктури. Обстеження території триває.
Львів. За даними очільника ОВА, уночі ворог атакував місто бойовими безпілотниками та ракетами. Жертв чи постраждалих нема.
Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.
Луцьк. Міський голова повідомив, що Росія вкотре атакувала громаду за допомогою БпЛА.
На щастя, обійшлось без потерпілих та загиблих.
Громадяни виявляють уламки ворожих дронів в окремих локаціях громади, відповідні служби працюють на місцях.
Дніпропетровщина. За даними ОВА, сили ППО знищили 8 БпЛА, які ворог спрямував на область.
Луцьк. Місцеві медіа пишуть про вибух у місті.
Київщина. В області пролунали вибухи.
Вибухи також чули на Франківщині, Хмельниччині та у Рівному.
Калуш. У місті пролунали вибухи. ППО працює по ворожих цілях.
Вінниця. У місті прогриміли вибухи. Місцеві пишуть про стовп диму, що видніється. Наталя Заболотна, перша заступниця начальника ОВА, прокоментувала атаку. За її словами, влучання сталися у цивільні промислові об'єкти.
Інформації про постраждалих наразі не надходило.
Київ. У столиці чули вибухи. Там ППО працювала по дронах.