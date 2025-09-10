Какие города оказались под ударом, где раздавались взрывы и все, что известно о последствиях на данный момент – собрал 24 Канал.
Смотрите также Россия снова атакует ракетами и "Шахедами: где сейчас угроза удара
Хмельницкая область. По данным ОВА, в результате утренней вражеской атаки было травмированы три человека в Хмельницком районе. Всем оказывается медицинская помощь. Кроме того, враг разрушил швейную фабрику, повреждена автозаправка, транспорт, выбиты окна в окрестных домах. Объемы ущерба устанавливаются. На месте работают все соответствующие службы. Житомирщина. Глава ОВА сообщил, что во время атаки враг ударил по региону с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет. В результате ударов один человек погиб, еще один получил ранения. Повреждены несколько гражданских предприятий и частные дома. Продолжается ликвидация последствий. Последствия атаки на Житомирскую область / Фото ОВА Черкасская область. В регионе прозвучал отбой опасности. Глава ОВА сообщил, что над Черкасской областью обезврежены две российские ракеты, а также десяток БпЛА. Травмированных нет. Однако есть последствия для инфраструктуры. Обследование территории продолжается. Львов. По данным главы ОВА, ночью враг атаковал город боевыми беспилотниками и ракетами. Жертв или пострадавших нет. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Луцк. Городской голова сообщил, что Россия в очередной раз атаковала общину с помощью БпЛА. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших. Граждане обнаруживают обломки вражеских дронов в отдельных локациях общины, соответствующие службы работают на местах. Днепропетровщина. По данным ОВА, силы ПВО уничтожили 8 БпЛА, которые враг направил на область. Луцк. Местные медиа пишут о взрыве в городе. Киевщина. В области прогремели взрывы. Взрывы также слышали на Франковщине, Хмельницкой области и в Ровно. Калуш. В городе раздались взрывы. ПВО работает по вражеским целям. Винница. В городе прогремели взрывы. Местные пишут о виднеющемся столбе дыма,. Наталья Заболотная, первая заместительница начальника ОВА, прокомментировала атаку. По ее словам, попадания произошли в гражданские промышленные объекты. Информации о пострадавших пока не поступало. Киев. В столице слышали взрывы. Там ПВО работала по дронам.
На Житомирщине есть погибший
Информация о серьезных разрушений инфраструктуры также отсутствует.
Хмельницкая область. По данным ОВА, в результате утренней вражеской атаки было травмированы три человека в Хмельницком районе. Всем оказывается медицинская помощь.
Кроме того, враг разрушил швейную фабрику, повреждена автозаправка, транспорт, выбиты окна в окрестных домах. Объемы ущерба устанавливаются. На месте работают все соответствующие службы.
Житомирщина. Глава ОВА сообщил, что во время атаки враг ударил по региону с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет.
В результате ударов один человек погиб, еще один получил ранения. Повреждены несколько гражданских предприятий и частные дома. Продолжается ликвидация последствий.
Последствия атаки на Житомирскую область / Фото ОВА
Черкасская область. В регионе прозвучал отбой опасности. Глава ОВА сообщил, что над Черкасской областью обезврежены две российские ракеты, а также десяток БпЛА.
Травмированных нет. Однако есть последствия для инфраструктуры. Обследование территории продолжается.
Львов. По данным главы ОВА, ночью враг атаковал город боевыми беспилотниками и ракетами. Жертв или пострадавших нет.
Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме.
Луцк. Городской голова сообщил, что Россия в очередной раз атаковала общину с помощью БпЛА.
К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.
Граждане обнаруживают обломки вражеских дронов в отдельных локациях общины, соответствующие службы работают на местах.
Днепропетровщина. По данным ОВА, силы ПВО уничтожили 8 БпЛА, которые враг направил на область.
Луцк. Местные медиа пишут о взрыве в городе.
Киевщина. В области прогремели взрывы.
Взрывы также слышали на Франковщине, Хмельницкой области и в Ровно.
Калуш. В городе раздались взрывы. ПВО работает по вражеским целям.
Винница. В городе прогремели взрывы. Местные пишут о виднеющемся столбе дыма,. Наталья Заболотная, первая заместительница начальника ОВА, прокомментировала атаку. По ее словам, попадания произошли в гражданские промышленные объекты.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Киев. В столице слышали взрывы. Там ПВО работала по дронам.