Об этом сообщает Главный центр специального контроля, информирует 24 Канал.

Что известно о землетрясении на Львовщине?

Землетрясение зарегистрировали 28 сентября в 21:46 в районе города Стрый, Стрыйского района. Его магнитуда 3,0 по шкале Рихтера.

Само землетрясение произошло на глубине 4 километра

По классификации землетрясений относится к слабоощутимым,
– отметили специалисты.

Предыдущие зафиксированные землетрясения в Украине