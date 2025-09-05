Мужчины-спасатели отдавали предпочтение эвакуации и лечению раненых мужчин и детей, игнорируя женщин. Об этом пишут издания New York Times и Deutshe Welle, передает 24 Канал.

К теме В Афганистане произошло землетрясение: количество жертв возросло до 1400, пострадали более 3000 человек

Почему женщины в Афганистане не могут получить надлежащую помощь после землетрясения?

После захвата власти в Афганистане в 2021 году "Талибан" ввел строгие правила, которые ограничивают права женщин.

В частности, действует запрет для женщины передвигаться без сопровождения близкого родственника мужского пола, а также появляться в общественных местах без полного покрытия лица и тела.

Кроме того, талибы требуют, чтобы женщины избегали публичного общения, фактически "скрывая" свой голос.

Обратите внимание! Афганские культурные нормы, подкрепленные политикой "Талибана", запрещают физический контакт между мужчинами и женщинами, которые не являются родственниками.

Это означает, что мужчины-спасатели не могут оказывать помощь женщинам. Зато женщины-врачи ограничены в своей работе, или же их вообще не допускают в пострадавшие регионы.

19-летняя Биби Айша из села Андарлукак в провинции Кунар рассказала, что спасательные команды добрались до ее села только через 36 часов после землетрясения.

Однако женщин и девушек-подростков, некоторые из которых истекали кровью, отталкивали в сторону, спасая исключительно мужчин и детей.

Они собрали нас в одном углу и забыли о нас,

– поделилась Биби Айша.

Другой свидетель, 33-летний волонтер Тахзибула Мухазеб, прибыл в деревню Мазар Дара в провинции Кунар. Он отметил, что в некоторых случаях, если рядом не было родственников мужского пола, тела погибших женщин вытягивали за одежду, чтобы избежать физического контакта.

Женщины были невидимыми,

– сказал Мухазеб.

Кризис в Афганистане усугубляется из-за острой нехватки женщин-медиков. В 2024 году "Талибан" запретил женщинам поступать в медицинские учебные заведения, что значительно сократило количество квалифицированных женщин-врачей и медсестер.

По словам Захры Хагпараст, многие врачи и медсестры в Афганистане готовы немедленно отправиться в пострадавшие регионы, но талибы не позволяют им этого сделать.

Что известно о последствиях землетрясения в Афганистане?