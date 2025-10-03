Помимо Елените, популярные туристические направления, такие как Несебр, Солнечный берег и Приморско, также испытывают сильное затопление из-за непрекращающихся ливней. Аварийные службы находятся в состоянии повышенной готовности, реагируя на разворачивающийся кризис, пишет 24 Канал со ссылкой на dir.bg.

Читайте также Легендарную Статую Свободы в США могут закрыть: что произошло

Какова ситуация в Болгарии из-за наводнения?

Более 10 пожарных бригад сейчас привлечены к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в курортном поселке Елените, где сильное наводнение вызвало значительные разрушения. Пока не известно о количестве жертв.

В ответ на обострение ситуации региональное правительство Бургаса обратилось за помощью к военно-морской базе Атия, мобилизовав катера и водолазов для помощи в борьбе с наводнением.

Сообщается об опрокинутых автомобилях и вырванных с корнями деревьях вдоль местных дорог. Мэр города Святой Влас Иван Николов в комментарии BTV описал ситуацию как "чрезвычайно сложную".

Болгарию накрыло сильное наводнение / Фото БТА, Метео Балканс

Ранее на территории муниципалитета Бургас объявили частичное чрезвычайное положение из-за масштабных наводнений, охвативших Рыбацкое Село, село Марьинка и Черницкий район. По данным гидрометеорологической станции в дачном районе Черница, в регионе выпало беспрецедентное количество осадков – за последние 12 часов было зафиксировано более 249 литров на квадратный метр.

Областное управление Министерства внутренних дел призвало жителей соблюдать правила безопасности – воздерживаться от поездок в пострадавшие районы и следить за актуальной информацией от официальных учреждений.

Ливни препятствуют передвигаться на авто: смотрите видео

Сильные ливни привели к значительным повреждениям дорожной инфраструктуры, разрушили мосты, затопили жилые дома и частные владения в регионе.

Местные жители сообщают, что ненадлежащий уход за ключевым оврагом, который не был очищен от паводковых вод 2 года назад, вызвал подтопление близлежащих домов.

Что происходит в Болгарии: смотрите видео

В ответ на сложные погодные условия муниципалитет Несебра объявил сегодняшний день нешкольным, а общественный транспорт не работает. Для оказания помощи пострадавшим жителям создан центр реагирования на стихийные бедствия.

Тем временем муниципалитет Бургаса также объявил школьные каникулы для четырех школ города, где сейчас действует частичное чрезвычайное положение в связи с ухудшением ситуации.

Где тоже прошли стихийные бедствия?