Про це пише 24 Канал із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Що відомо про землетрус на Хмельниччині?

Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус в Дунаєвецькому районі Хмельницької області, магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера), на глибині 5 кілометрів.

За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних,

– пишуть у центрі.

Відомо, що землетрус зареєстрували 15 грудня 2025 року о 06:12:09.

Які інші випадки землетрусів зафіксували в Україні?