Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Что известно о землетрясении в Хмельницкой области?

Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в Дунаевецком районе Хмельницкой области, магнитудой 1,7 (по шкале Рихтера), на глубине 5 километров.

По классификации землетрясений относится к еле ощутимым,

– пишут в центре.

Землетрясение на карте / Google Карты

Известно, что землетрясение зарегистрировали 15 декабря 2025 года в 06:12:09.

Какие другие случаи землетрясений зафиксировали в Украине?