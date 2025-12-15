Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главный центр специального контроля.
Что известно о землетрясении в Хмельницкой области?
Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в Дунаевецком районе Хмельницкой области, магнитудой 1,7 (по шкале Рихтера), на глубине 5 километров.
По классификации землетрясений относится к еле ощутимым,
– пишут в центре.
Землетрясение на карте / Google Карты
Известно, что землетрясение зарегистрировали 15 декабря 2025 года в 06:12:09.
Какие другие случаи землетрясений зафиксировали в Украине?
Напомним, что 13 декабря в Черновицкой области зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,5 по шкале Рихтера. По классификации землетрясений оно относится к еле ощутимым.
Кроме того, 11 декабря на Тернопольщине зафиксировали землетрясение. Подземный толчок был ощутимо примерно в половине 10 часов вечера.