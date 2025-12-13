Смотрите также Вблизи Севастополя произошло землетрясение: есть ли пострадавшие

Что известно о землетрясении на Буковине?

По данным Главного центра специального контроля, землетрясение произошло в Днестровском районе Черновицкой области, (Сокирянская территориальная община) около 03:40 на глубине 3 километров.

Стоит заметить, что по классификации землетрясений оно относится к еле ощутимым.

Где еще в мире фиксировали землетрясения?