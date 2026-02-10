Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Законопроєкт № 12353 розширює повноваження військових адміністрацій.

Що передбачає законопроєкт про евакуацію дітей?

Депутати в другому читанні підтримали законопроєкт, який дозволяє військовим адміністраціям оголошувати примусову евакуацію з зони бойових дій. Це рішення покладається на начальників, а поліціянти в разі потреби матимуть право евакуювати дітей без згоди їхніх батьків і передавати їх органам опіки.

Важливо, що рішення ОВА чи МВА про евакуаційні заходи повинне підкріплюватися письмовим проханням військового командування й узгодженням із Координаційним штабом.

Крім того, евакуація з небезпечних населених пунктів може бути як загальною, так і частковою. Допомагати можуть людям, які не здатні евакуюватися самостійно через вік чи стан здоров'я.

Якщо рішення про примусову евакуацію дітей буде ухвалене, то хоча б один з батьків або опікунів повинен вивезти неповнолітнього до безпечних районів. У разі відмови – поліція евакуює дітей примусово.

У такому випадку дитину передають органам опіки. Водночас в'їхати в населений пункт, звідки відбулася евакуація, можна буде тільки з наявності спеціальних перепусток. А тим, хто виїхав, держава надасть тимчасове житло.