Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
З яких населених пунктів буде евакуація?
Евакуація стосується населених пунктів у Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській громадах. Ці території перебувають під щоденними обстрілами, водночас там досі залишаються близько 300 людей.
Рішення ухвалили через реальну загрозу життю цивільного населення – ініціаторами стали військові. Влада зазначає, що з початку року з прикордонних районів Чернігівщини вже евакуювали понад 1400 мешканців.
Жителів попередять про місця збору, для евакуації підготували транспорт і визначили спеціальні маршрути. Усім евакуйованим гарантують тимчасове розселення, до процесу залучені всі необхідні служби.
Що відомо про атаки росіян на Чернігівську область?
Російські сили атакували Чернігів 25 грудня, завдавши удару по житловій забудові та інфраструктурі. Постраждали 10 осіб, серед яких 3 дитини, а 80-річна жінка загинула.
Російські атаки на Чернігівську область призвели до пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетики. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще двоє – зазнали поранень, були пошкоджені цивільні та промислові об'єкти.