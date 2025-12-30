Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

З яких населених пунктів буде евакуація?

Евакуація стосується населених пунктів у Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській громадах. Ці території перебувають під щоденними обстрілами, водночас там досі залишаються близько 300 людей.

Рішення ухвалили через реальну загрозу життю цивільного населення – ініціаторами стали військові. Влада зазначає, що з початку року з прикордонних районів Чернігівщини вже евакуювали понад 1400 мешканців.

Жителів попередять про місця збору, для евакуації підготували транспорт і визначили спеціальні маршрути. Усім евакуйованим гарантують тимчасове розселення, до процесу залучені всі необхідні служби.

Що відомо про атаки росіян на Чернігівську область?