Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, міську раду та ДСНС України.

Які наслідки атаки у Чернігові?

В обласному центрі російський безпілотник влучив в одне із підприємств. Внаслідок цього, згідно з оприлюдненою інформацією, у Чернігові пошкоджена адмінбудівля, гараж, легкові автівки й пасажирський автобус.

Також, за його словами, зафіксували декілька влучань російських "Гераней", по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема енергетики. Через подібні удари декілька десятків тисяч абонентів були знеструмлені.

Що відомо про пошкодження у регіоні?

У Чернігівському районі дрон вдарив по садівничому товариству. Пошкоджені вікна в декількох будинках. Крім вищезгаданого, також у селі Сновської громади сталося влучання FPV-дрона в об'єкт енергетики.

Декілька населених пунктів залишилося без світла. В іншому селі дрон вдарив по лісовозу загинув 63-річний водій. У самому районному центрі "Герані" атакували одне з підприємств. Пошкоджена сама будівля й виробниче обладнання. Поранень зазнала 37-річна місцева жителька,

– ідеться у повідомленні.

Водночас FPV-дрон вдарив по цивільній автівці в селі Новгород-Сіверського району, 39-річний водій транспортного засобу загинув. Пасажирку доставили в лікарню, вона у стабільному стані під наглядом лікарів.

Наслідки атаки на Чернігівську область / Фото ДСНС і Національну поліцію України

Як Чернігівська область потерпає від обстрілів?