Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, міську раду та ДСНС України.
Які наслідки атаки у Чернігові?
В обласному центрі російський безпілотник влучив в одне із підприємств. Внаслідок цього, згідно з оприлюдненою інформацією, у Чернігові пошкоджена адмінбудівля, гараж, легкові автівки й пасажирський автобус.
Також, за його словами, зафіксували декілька влучань російських "Гераней", по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема енергетики. Через подібні удари декілька десятків тисяч абонентів були знеструмлені.
Що відомо про пошкодження у регіоні?
У Чернігівському районі дрон вдарив по садівничому товариству. Пошкоджені вікна в декількох будинках. Крім вищезгаданого, також у селі Сновської громади сталося влучання FPV-дрона в об'єкт енергетики.
Декілька населених пунктів залишилося без світла. В іншому селі дрон вдарив по лісовозу загинув 63-річний водій. У самому районному центрі "Герані" атакували одне з підприємств. Пошкоджена сама будівля й виробниче обладнання. Поранень зазнала 37-річна місцева жителька,
– ідеться у повідомленні.
Водночас FPV-дрон вдарив по цивільній автівці в селі Новгород-Сіверського району, 39-річний водій транспортного засобу загинув. Пасажирку доставили в лікарню, вона у стабільному стані під наглядом лікарів.
Наслідки атаки на Чернігівську область / Фото ДСНС і Національну поліцію України
Як Чернігівська область потерпає від обстрілів?
Нагадаємо, минулого вечора у Чернігові зафіксували влучання в багатоповерховий будинок. В одній з квартир спалахнула пожежа, яку нашим рятувальникам вдалося оперативно загасити.
Того ж дня окупанти завдали удару БпЛА по важливому об'єкту енергетичної інфраструктури у Чернігівському районі. Внаслідок удару зникло енергопостачання у десятків тисяч людей в регіоні.
Ще раніше російський дрон влучив по об'єкту критичної інфраструктури Чернігова. За даними місцевої влади, на місці удару виникла пожежа. На щастя, люди внаслідок цього не постраждали.