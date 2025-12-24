24 грудня Володимир Зеленський заслухав доповідь від керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. У ній йшлося про стан російського воєнного виробництва, співпрацю ворога з компаніями та суб'єктами з інших країн, передає 24 Канал.

Що відомо про участь Китаю у російських обстрілах України?

Президент заявив, що Україна фіксує посилення контактів Росії з окремими структурами в Китаї, які потенційно можуть передавати дані космічної розвідки.

За його словами, у деяких випадках спостерігався збіг між зйомкою території України китайськими супутниками та подальшими російськими ударами по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Політик наголосив, що такі дії допомагають Кремлю затягувати війну та підривають серйозність дипломатичних зусиль. Україна має намір порушувати це питання у розмовах з міжнародними партнерами.

Яка ситуація в українській енергосистемі?