Про це пише 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Дивіться також У ДПСУ відповіли, на кордоні з якими країнами зараз найбільші черги
Чи є черги на кордоні України?
24 грудня прикордонники повідомили про спад кількості перетину кордону. Наразі на всіх пунктах пропуску немає великих черг з машин та автобусів. Найбільше пасажирів перетинають кордон через польський кордон, 4 автобуси ввечері очікували на оформлення на КПП "Краківець".
Очікувано, що черги стали меншими в переддень Різдва. За тиждень до свята українці або ж їдуть додому з-за кордону, або прямують до країн Європи. Тому підвищений попит на пунктах пропуску – це щорічне явище, яке швидко минає.
Станом на 18:30 автомобілів на кордоні з Польщею немає, 4 автобуси стояли на Краківці та два – на Шегинях.
На КПП "Ужгород", що межує зі Словаччиною автобусів немає і лише дона машина чекала на оформлення.
Черги на кордоні з Угорщиною та на ККП біля Румунії та Молдови ввечері 24 грудня були відсутні.
Ситуація на прикордонних КПП станом на 24 грудня / Інфографіки ДПСУ
Що було до цього?
Ще з 20 грудня українці почали масово перетинати кордон перед святами. Через це на кордоні України та Польщі утворилися кілометрові затори. Дехто з українців очікував на проходження паспортного контролю майже добу.
Така ситуація трималася кілька днів. 22 грудня на польському кордоні, зокрема в Дорогуську черга сягала кількох кілометрів. На інших кордонах України – з Угорщиною, Молдовою та Румунією – черги були значно меншими або ж їх не було зовсім.
У ДПСУ зазначають, що у дні свят бувають затишшя, однак черги на кордоні залишатимуться значними протягом усього новорічно-різдвяного періоду.
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів у коментарі 24 Каналу, що після закінчення відпусток та канікул кількість людей на кордоні зменшиться.