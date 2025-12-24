Про це пише 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Дивіться також У ДПСУ відповіли, на кордоні з якими країнами зараз найбільші черги

Чи є черги на кордоні України?

24 грудня прикордонники повідомили про спад кількості перетину кордону. Наразі на всіх пунктах пропуску немає великих черг з машин та автобусів. Найбільше пасажирів перетинають кордон через польський кордон, 4 автобуси ввечері очікували на оформлення на КПП "Краківець".

Очікувано, що черги стали меншими в переддень Різдва. За тиждень до свята українці або ж їдуть додому з-за кордону, або прямують до країн Європи. Тому підвищений попит на пунктах пропуску – це щорічне явище, яке швидко минає.

Станом на 18:30 автомобілів на кордоні з Польщею немає, 4 автобуси стояли на Краківці та два – на Шегинях.

На КПП "Ужгород", що межує зі Словаччиною автобусів немає і лише дона машина чекала на оформлення.

Черги на кордоні з Угорщиною та на ККП біля Румунії та Молдови ввечері 24 грудня були відсутні.

Ситуація на прикордонних КПП станом на 24 грудня / Інфографіки ДПСУ

Що було до цього?