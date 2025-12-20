Так, 19 грудня у мережі почали з'являтися фото та відео величезних заторів з автомобілів, зокрема на польсько-українському кордоні, передає 24 Канал.
Що коїться на кордоні України із сусідніми країнами?
Декому з українців доводиться стояти майже добу, аби пройти паспортний контроль на пункті пропуску та виїхати з України.
Українці скаржаться на важкий перетин кордону / Скриншот
Вдень 19 грудня Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що у період різдвяно-новорічних свят у пунктах пропуску Львівської та Волинської областей спостерігається зростання пасажиропотоку.
За попередніми прогнозами, кількість подорожуючих може збільшитися до 25% у порівнянні зі звичним рівнем.
Станом на 09:00 20 грудня ситуація на перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України наступний:
Республіка Польща
- "Ягодин" – 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" – 120 легкових автомобілів, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" – 80 легкових автомобілів, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" – 70 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" – 80 легкових автомобілів, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" – 105 легкових автомобілів, 21 автобусі (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" – 105 легкових автомобілів, 12 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" – 80 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" – 70 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
- "Малий Березний"– 30 легкових автомобілів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" – 40 легкових автомобілів, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" – 45 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
- "Тиса" – 15 легкових автомобілів, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" – 20 легкових автомобілів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" – 40 легкових автомобілів, (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" – 30 легкових автомобілів;
- "Вилок" – 30 легкових автомобілів;
- "Велика Паладь" – 15 легкових автомобілів (працює з 08 до 19 години).
- "Дякове" – 20 легкових автомобілів, (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" – 20 пішоходів;
- "Порубне" – 30 легкових автомобілів;
- У пунктах пропуску "Красноїльськ" та "Дяківці" не зафіксовано ані пішоходів, ані транспорту.
Як виїхати закордон без заторів на Різдво і Новий рік?
Найбільше людей їде через кордон з Польщею – на цю ділянку припадає близько 50% всього пасажиропотоку. Найзавантаженіші великі пункти пропуску: Шегині, Краківець, Рава Руська. Менш завантажені – наприклад, Нижанковичі у Львівській області. Черги залежать не лише від української сторони, а й від того, як швидко працює контроль з іншого боку. Якщо суміжна сторона уповільнює перевірку, черги зростають. Якщо ж усе працює ритмічно, очікування мінімальне.
За словами прикордонника Романа Колачика на брифінгу, на Волині найбільше навантаження припадає на пунк пропуску "Устилуг", єдиному для легкових авто до 7,5 тонни.
Прикордонники радять перевіряти черги на сайті Держприкордонслужби та планувати маршрут за завантаженістю пунктів пропуску. Також вони рекомендують планувати перетин кордону в ранкові або пізні вечірні години, коли пасажиропотік нижчий. Крім того, варто розглянути альтернативні маршрути через пункти пропуску в інших областях.
- Чоловіки призовного віку, які працюють в медіа, зможуть виїжджати за кордон у відрядження за новими правилами, затвердженими Кабміном.
- З 2024 року Німеччина посилила прикордонний контроль, відмовивши у в'їзді понад 18 500 людям лише з травня по жовтень 2025 року. Країни шенгенської зони, такі як Франція, Нідерланди, Австрія та Італія, також посилили прикордонні перевірки, з можливістю відмовити у в'їзді навіть з усіма документами.
- Законопроєкт №14210 може змінити правила виїзду чоловіків за кордон з грудня 2025 року. Нові обмеження можуть тимчасово заборонити виїзд для працівників критичної інфраструктури, які порушили військовий облік.