Про це у розмові 24 Каналу сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Де зараз фіксують найбільші черги на кордоні?

За словами Андрія Демченка, на всіх ділянках кордону України з країнами Європейського Союзу наявні черги. Найбільше ж їх, приблизно 50%, саме на кордоні з Польщею.

Тобто інші ділянки кордону – Словаччина, Угорщина, Румунія, окремі напрямки, найбільші пункти пропуску – також мають черги. Але там вони можуть коливатися від 20 до 60 автомобілів,

– наголосив речник ДПСУ.

Він зауважив, що інколи ці черги можуть бути більшими, але вони все ж суттєво менші, ніж на кордоні з Польщею.

"На кордоні з Румунією найбільший завантажений напрямок, який періодично може мати черги, це пункт пропуску Порубне", – підкреслив Демченко.

Який пасажиропотік на кордоні зараз і з чим пов'язані черги?

Андрій Демченко зазначив, що пасажиропотік почав зростати ще з суботи, 13 грудня. Він продовжує рости, і за неділю, 21 грудня, вже були зафіксовані пікові навантаження.

Фактично, це найбільший показник перетину кордону після завершення літнього періоду. Всього 21 грудня кордон перетнуло майже 155 тисяч громадян. Це всі ділянки українського кордону, власне, з країнами ЄС та на кордоні з Молдовою,

– зауважив речник ДПСУ.

Він наголосив, що 21 грудня більша перевага у пасажиропотоці йшла на в'їзд в Україну. Зокрема, на 15 тисяч громадян більше перетнули кордон, прямуючи в нашу країну, ніж тих, що виїжджали за її межі.

"Це пов'язано з новорічно-різдвяним періодом. Тобто щороку в цей період, як і в період літніх відпусток, пасажиропотік зростає суттєво. І треба розуміти, що завжди від загального пасажиропотоку, від тих даних, які я зазначав на ці вихідні, 50% припадає саме на кордон з Польщею", – резюмував Демченко.

