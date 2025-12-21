Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу та місцеві телеграм-канали.

Читайте також Люди чекають понад добу: на кордоні України та Польщі утворилися кілометрові затори

Які зараз черги на кордоні?

Очевидці розповіли, що 21 грудня на пункті пропуску "Ягодин" утворилася черга з 33 автобусів в напрямку Польщі. Пасажири скаржаться, що польська сторона нібито працює повільно та затримує оформлення.

На ПП "Ягодин" утворилася величезна черга: дивіться відео

У ДПСУ також опублікували інформація про стан черг перед пунктами пропуску на виїзд з України. Найбільш завантаженим традиційно виявився кордон з Польщею. До прикладу, на пункті пропуску "Краківець", що на Львівщині, в черзі перебувають 160 автомобілів та 23 автобуси.

Не надто кращою виявилася ситуація на ПП "Устилуг" – там фіксують 130 автомобілів та 20 автобусів.

Яка зараз ситуація на кордоні / Фото: ДПСУ

Черги на кордоні прокоментував речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, протягом минулої доби показник перетину кордону перевищив 100 тисяч – загалом був на рівні 112 тисяч перетинів за добу – в обох напрямку.

Найбільш завантаженим напрямком залишається кордон з Польщею – завантажені всі пункти пропуску. Найбільш завантажений пункт пропуску "Краківець" – близько 180 авто в черзі, "Устилуг" – близько 160 авто, "Шегині" – близько 140. Інші пункти пропуску на кордоні з Польщею – на рівні 100 транспортних засобів,

– пояснив Демченко.

Як зазначив речник, зараз також зростає формування черг на інших ділянках кордону – зі Словаччиною, Румунією, Угорщиною. Там на окремих напрямках можуть перебувати від 40 до 60 транспортних засобів.

Що відбувається на кордоні з Молдовою?