Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Чи надійні обіцянки Росії?

Нещодавно заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив про готовність Москви юридично закріпити намір не нападати на ЄС і НАТО в рамках майбутньої резолюції про закінчення війни в Україні.

Але аналітики нагадали, що Росія вже брала на себе такі зобов'язання, зокрема, за Будапештським меморандумом 1994 року, який гарантував територіальну цілісність України в обмін на відмову від ядерної зброї.

Російський диктатор Володимир Путін неодноразово показував готовність ігнорувати будь-які міжнародні угоди та змінювати внутрішнє законодавство заради власних політичних інтересів, як це було у 2020 році.

Те, як Кремль порушує міжнародні домовленості та змінює власну конституцію, демонструє нікчемність таких російських обіцянок,

– ідеться у звіті.

Тобто будь-які заявлені Росією гарантії, які не підкріплені реальними та ефективними механізмами стримування, не можуть розглядатися як достатня основа для гарантування довгострокової безпеки України.

Про що нещодавно заявив Путін?