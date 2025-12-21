Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю генсекретаря НАТО Марка Рютте для Bild.

Чи можливе залучення військ Європи в Україну?

Для збереження миру на європейському континенті партнери можуть відправити в Україну своїх військових. Наразі ще триває обговорення нюансів та деталей їхнього розміщення. Миротворці реагуватимуть, якщо Росія порушить потенційну мирну угоду.

За словами Рютте, деякі країни вже готові допомогти Україні в обороні від ворога та відправити військових.

Наразі ми працюємо над конкретикою того, як має бути структурована ця "коаліція охочих": як виглядатиме розгортання? Що відбуватиметься на суші, на морі, у повітрі тощо? Усі ці елементи зараз опрацьовуються,

– сказав генеральний секретар НАТО.

Так подібні гарантії безпеки Україні обіцяють надати Велика Британія. Прем'єр країни Кір Стармер зазначив, що план розгортання миротворців після звершення війни в Україні розроблений. Передачу військових також припускають у Португалії. Франція одна з тих, хто найчіткіше заявляли про готовність участі військ. Водночас Швеція, Данія, Бельгія лише розглядають таку можливість. Частина держав, зокрема Польща, прямо кажуть, що не надсилатимуть своїх військ.

Яке в Україні бачення щодо гарантій безпеки?

Ексглава МЗС Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, що гарантії безпеки для України повинні бути аналогічними 5 статті НАТО. Він пояснив, що ця норма не передбачає участь військових у конфлікті проти країни Альянсу, на яку напали. Однак там мовиться про те, що напад на одного – це напад на всіх, тобто партнери потрібні щось разом зробити для захисту одного.

Які гарантії безпеки для України обговорюються?