Про таке президент України розповів під час інтерв'ю для польської агенції PAP, передає 24 Канал.
Що Зеленський сказав про гарантії безпеки?
За словами глави держави, Україна особливо розраховує на гарантії від Сполучених Штатів, які ще потребують схвалення Конгресом США.
При цьому Зеленський підкреслив, що вирішальне значення матимуть саме конкретні положення цих угод.
Дуже важливо, як наші партнери відреагують на можливе повторення російської агресії,
– акцентував президент.
Він також торкнувся європейських гарантій безпеки. Попри те, що не всі їхні аспекти повністю відповідають українським очікуванням, загалом Київ "задоволений ними на 90%".
Окрім того, Зеленський прокоментував робочий варіант мирного плану, зокрема щодо чисельності Збройних сил України. Проєкт передбачає 800 тисяч військовослужбовців, що, на його думку, повністю відповідає реальним потребам армії.
Яких безпекових гарантій очікувати Україні?
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що "Коаліція охочих" розглядає стратегії гарантування безпеки в повітряному просторі, на морі та на суходолі, що має суттєво посилити оборонний потенціал України.
Паралельно Сполучені Штати зобов'язуються постачати розвідувальну інформацію та вести постійний моніторинг для виявлення будь-яких спроб порушення можливої мирної угоди вздовж лінії зіткнення та кордонів, зокрема операцій під чужим прапором з боку Росії.
Американські посадовці характеризують ці гарантії безпеки як близькі за духом до принципів колективної оборони НАТО, закріплених у статті 5 Альянсу.
До того ж прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск за підсумками берлінського саміту заявив, що єдиним ефективним способом примусити Росію до серйозних переговорів щодо закінчення війни чи хоча б до припинення вогню є повна солідарність усього західного світу.