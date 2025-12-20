Про таке президент України розповів під час інтерв'ю для польської агенції PAP, передає 24 Канал.

Що Зеленський сказав про гарантії безпеки?

За словами глави держави, Україна особливо розраховує на гарантії від Сполучених Штатів, які ще потребують схвалення Конгресом США.

При цьому Зеленський підкреслив, що вирішальне значення матимуть саме конкретні положення цих угод.

Дуже важливо, як наші партнери відреагують на можливе повторення російської агресії,

– акцентував президент.

Він також торкнувся європейських гарантій безпеки. Попри те, що не всі їхні аспекти повністю відповідають українським очікуванням, загалом Київ "задоволений ними на 90%".

Окрім того, Зеленський прокоментував робочий варіант мирного плану, зокрема щодо чисельності Збройних сил України. Проєкт передбачає 800 тисяч військовослужбовців, що, на його думку, повністю відповідає реальним потребам армії.

Яких безпекових гарантій очікувати Україні?