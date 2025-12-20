Об этом президент Украины рассказал во время интервью для польского агентства PAP, передает 24 Канал.
Что Зеленский сказал о гарантиях безопасности?
По словам главы государства, Украина особенно рассчитывает на гарантии от Соединенных Штатов, которые еще нуждаются в одобрении Конгрессом США.
При этом Зеленский подчеркнул, что решающее значение будут иметь именно конкретные положения этих соглашений.
Очень важно, как наши партнеры отреагируют на возможное повторение российской агрессии,
– акцентировал президент.
Он также коснулся европейских гарантий безопасности. Несмотря на то, что не все их аспекты полностью соответствуют украинским ожиданиям, целом Киев "доволен ими на 90%".
Кроме того, Зеленский прокомментировал рабочий вариант мирного плана, в частности относительно численности Вооруженных сил Украины. Проект предусматривает 800 тысяч военнослужащих, что, по его мнению, полностью соответствует реальным потребностям армии.
Каких гарантий безопасности ожидать Украине?
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что "Коалиция желающих" рассматривает стратегии обеспечения безопасности в воздушном пространстве, на море и на суше, что должно существенно усилить оборонный потенциал Украины.
Параллельно Соединенные Штаты обязуются поставлять разведывательную информацию и вести постоянный мониторинг для выявления любых попыток нарушения возможного мирного соглашения вдоль линии соприкосновения и границ, в частности операций под чужим флагом со стороны России.
Американские чиновники характеризуют эти гарантии безопасности как близкие по духу к принципам коллективной обороны НАТО, закрепленных в статье 5 Альянса.
К тому же премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам берлинского саммита заявил, что единственным эффективным способом принудить Россию к серьезным переговорам об окончании войны или хотя бы к прекращению огня является полная солидарность всего западного мира.