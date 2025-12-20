Об этом президент Украины рассказал во время интервью для польского агентства PAP, передает 24 Канал.

Что Зеленский сказал о гарантиях безопасности?

По словам главы государства, Украина особенно рассчитывает на гарантии от Соединенных Штатов, которые еще нуждаются в одобрении Конгрессом США.

При этом Зеленский подчеркнул, что решающее значение будут иметь именно конкретные положения этих соглашений.

Очень важно, как наши партнеры отреагируют на возможное повторение российской агрессии,

– акцентировал президент.

Он также коснулся европейских гарантий безопасности. Несмотря на то, что не все их аспекты полностью соответствуют украинским ожиданиям, целом Киев "доволен ими на 90%".

Кроме того, Зеленский прокомментировал рабочий вариант мирного плана, в частности относительно численности Вооруженных сил Украины. Проект предусматривает 800 тысяч военнослужащих, что, по его мнению, полностью соответствует реальным потребностям армии.

Каких гарантий безопасности ожидать Украине?