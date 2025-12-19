Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PAP.

Смотрите также Путиных "много", – Зеленский о пресс-конференции главы Кремля

Правда ли, что Трамп уважает Зеленского?

По мнению украинского президента, лидер США все же уважает его.

Я всегда открыто разговариваю с президентом Трампом и думаю, что это вызывает его уважение ко мне. Наверное, не так много людей в мире, которые честно говорят президенту то, что думают. Президент также относится ко мне с искренностью,

– рассказал Зеленский.

Также он сказал польским медиа, что не имеет советника вроде спецпредставителя США Стива Уиткоффа.

Интересно! Трамп в своих заявлениях о Зеленском, кроме того, что говорил, будто президент Украины "не имеет карт", отмечал и положительное. Правда, в своем фирменном духе, мол, Зеленский "лучший торговец" и каждый раз возвращается с кучей денег на оборону.

Другие заявления Зеленского 19 декабря:

Украина довольна европейскими гарантиями на 90 процентов.

США способны остановить Путина экономическими санкциями, военной силой и другими инструментами.

Ситуация на поле боя сложная, и Украина не собирается сдаваться.

Если будет возможность провести выборы в Украине, то президент не держится за кресло.

Между Украиной и Польшей не должно быть вражды.

Помощь Украине от США будет

Дональд Трамп подписал документ о финансировании обороны. Там есть и военная помощь Украине.