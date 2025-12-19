Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PAP.

Дивіться також Путіних "багато", – Зеленський про пресконференцію глави Кремля

Чи правда, що Трамп поважає Зеленського?

На думку українського президента, лідер США усе ж поважає його.

Я завжди відкрито розмовляю з президентом Трампом і думаю, що це викликає його повагу до мене. Напевно, не так багато людей у світі, які чесно говорять президенту те, що думають. Президент також ставиться до мене зі щирістю,

– розповів Зеленський.

Також він сказав польським медіа, що не має радника на кшталт спецпредставника США Стіва Віткоффа.

Цікаво! Трамп у своїх заявах про Зеленського, окрім того, що говорив, ніби президент України "не має карт", відзначав і позитивне. Щоправда, в своєму фірмовому дусі, мовляв, Зеленський "найкращий торговець" і щоразу повертається із купою грошей на оборону.

Інші заяви Зеленського 19 грудня:

Україна задоволена європейськими гарантіями на 90 відсотків.

США здатні зупинити Путіна економічними санкціями, військовою силою та іншими інструментами.

Ситуація на полі бою складна, та Україна не збирається здаватися.

Якщо буде можливість провести вибори в Україні, то президент не тримається за крісло.

Між Україною та Польщею не має бути ворожнечі.

Допомога Україні від США буде

Дональд Трамп підписав документ про фінансування оборони. Там є і військова допомога Україні.