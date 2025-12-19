Он также ограничивает способность президента США сокращать американское военное присутствие в Европе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также США и Европа разработали гарантии безопасности для Украины: Bloomberg раскрыл детали

Что предусмотрено новым оборонным бюджетом США?

Закон о национальном оборонном финансировании на 2026 финансовый год (NDAA) позволяет рекордные 901 миллиард долларов оборонных расходов в год – это на 8 миллиардов больше, чем просил Трамп.

Документ охватывает широкий спектр вопросов: от закупок кораблей, самолетов и ракетных систем до повышения зарплат военнослужащих и подходов к реагированию на глобальные угрозы. О подписании закона сообщил Белый дом. Церемонии в Овальном кабинете не проводили.

Закон предусматривает финансирование помощи Украине: 800 миллионов долларов на 2026 финансовый год в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Средства будут выделять по 400 миллионов долларов в течение двух лет и будут направляться на оплату американским компаниям за вооружение для ВСУ.

NDAA стал компромиссным пакетом, объединившим нормы, которые ранее отдельно одобрили Палата представителей и Сенат. Несмотря на то, что республиканцы Трампа контролируют обе палаты Конгресса, закон содержит ряд положений, направленных на усиление безопасности Европы.

Сам Трамп традиционно скептически относился к идее укрепления европейской обороны, неоднократно заявляя, что союзники США должны больше вкладываться в собственную безопасность. Его недавно обнародованную Стратегию национальной безопасности эксперты считают более снисходительной к России и такой, что переосмысливает роль США в Европе.

NDAA продолжает действие Балтийской инициативы безопасности и предусматривает 175 миллионов долларов на поддержку обороноспособности Латвии, Литвы и Эстонии. Закон также ограничивает возможность Пентагона сокращать численность американских войск в Европе ниже 76 тысяч человек и запрещает командующему Вооруженных сил США в Европе отказываться от роли Верховного главнокомандующего силами НАТО.

В Белом доме объяснили, что Трамп поддержал закон, поскольку он закрепляет на законодательном уровне ряд положений его исполнительных указов. В частности, речь идет о финансировании системы противоракетной обороны "Золотой купол" и отмене программ разнообразия, равенства и инклюзии в Министерстве обороны США.

Конгресс принимает NDAA ежегодно уже 65 лет подряд, хотя эта традиция едва не прервалась во время первого президентского срока Трампа. В декабре 2020 года он наложил вето на оборонный бюджет из-за несогласия с переименованием объектов, названных в честь деятелей Конфедерации, а также из-за ряда других положений. В январе 2021 года Конгресс преодолел это вето – оно стало единственным случаем отмены президентского вето за первую каденцию Трампа.

Несколько стран будут блокировать вступление Украины в НАТО