Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Читайте также Трамп знал о девочках": как список Эпштейна может уничтожить экс-президентов, принцев, миллиардеров и стать скандалом века

Что известно о новых обнародованных снимках поместья Эпштейна?

Демократы в Комитете по надзору Палаты представителей США опубликовали еще 68 фотографий из имения Джеффри Эпштейна. Среди опубликованных фото есть ряд паспортов и документов, удостоверяющих личность, но почти во всех из них скрыто большинство информации, как имена и даты рождения. Кроме украинского паспорта, отметка женского пола стоит в паспортах России, Чехии, Южной Африки и Литвы.

Украинский паспорт, с некоторой изъятой информацией / Фото House Oversight Democrats

Комитет под руководством республиканцев получил эти изображения из имения Эпштейна в рамках продолжающегося расследования. Там обнародовали десятки тысяч документов, электронных писем и других коммуникаций, полученных от имения.

В частности, на одной из фотографий изображена женская стопа с цитатой из романа русского писателя Владимира Набокова "Лолита" о сексуальных отношениях мужчины с 12-летней девочкой.

В издании подчеркнули, что сотни жертв, которые, по предположениям, подверглись насилию со стороны Эпштейна, также готовятся к публикации Министерством юстиции собственных файлов по Эпштейну – раскрытие, которое, как ожидается, будет значительно масштабнее и шире всего, что появлялось до сих пор.

Среди изображений есть фотографии философа Ноама Чомски в самолете с Эпштейном и Билла Гейтса на фотографии с женщиной, лицо которой закрыто, а также скриншот переписки с обсуждением "отправки девушек". "Я не знаю, попробуй отправить кого-то другого. У меня есть знакомая, скаут, она прислала мне сегодня нескольких девушек. Но она просит 1000 долларов США за девушку. Я сейчас пришлю тебе девушек. Возможно, кто-то подойдет для J", – говорится в сообщениях.

Скриншот с обсуждением "отправки девушек" / Фото House Oversight Democrats

Последние новости об обнародовании файлов Эпштейна: что известно?