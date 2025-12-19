Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.
Що відомо про нові оприлюднені знімки маєтку Епштейна?
Демократи в Комітеті з нагляду Палати представників США опублікували ще 68 фотографій з маєтку Джеффрі Епштейна. Серед опублікованих фото є низка паспортів та документів, що посвідчують особу, але майже у всіх із них приховано більшість інформації, як імена та дати народження. Крім українського паспорта, позначка жіночої статі стоїть у паспортах Росії, Чехії, Південної Африки та Литви.
Український паспорт, з деякою вилученою інформацією / Фото House Oversight Democrats
Комітет під керівництвом республіканців отримав ці зображення з маєтку Епштейна в межах триваючого розслідування. Там оприлюднили десятки тисяч документів, електронних листів та інших комунікацій, отриманих від маєтку.
Зокрема, на одній із фотографій зображена жіноча стопа з цитатою з роману російського письменника Володимира Набокова "Лоліта" про сексуальні стосунки чоловіка 12-річною дівчинкою.
У виданні підкреслили, що сотні жертв, які, за припущеннями, зазнали насильства з боку Епштейна, також готуються до публікації Міністерством юстиції власних файлів щодо Епштейна – розкриття, яке, як очікується, буде значно масштабнішим і ширшим за все, що з’являлося досі.
Серед зображень є фотографії філософа Ноама Чомскі у літаку з Епштейном та Білла Гейтса на фотографії з жінкою, обличчя якої закрито, а також скриншот листування з обговоренням "відправлення дівчат". "Я не знаю, спробуй надіслати когось іншого. У мене є знайома, скаут, вона надіслала мені сьогодні кількох дівчат. Але вона просить 1000 доларів США за дівчину. Я зараз надішлю тобі дівчат. Можливо, хтось підійде для J", – йдеться у повідомленнях.
Скриншот з обговоренням "відправлення дівчат" / Фото House Oversight Democrats
Останні новини про оприлюднення файлів Епштейна: що відомо?
Нагадаємо, що американський лідер Дональд Трамп заявив, що підписав законопроєкт, який зобов'язує Мін'юст оприлюднити файли по справі Джеффрі Епштейна.
Також американський Президент США зазначив, що Мін'юст США вже передав майже 50 тисяч сторінок документів до Конгресу.
Раніше демократи Палати представників США опублікували електронні листи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Зокрема, у них згадується, що Дональд Трамп провів кілька годин з однією з жертв.