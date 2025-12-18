Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Марка Рютте на пресс-конференции во время визита в Польшу.

Что сказал Рютте о вступлении Украины в НАТО?

Генсек НАТО во время визита в Польшу прокомментировал пункт мирного плана США, который предусматривает отказ Украины от вступления в Альянс.

Сейчас несколько союзников заявляют, что не дадут согласия и поэтому будут блокировать единодушие по вступлению Украины в НАТО,

– сказал Марк Рютте.

По словам чиновника, это такие страны, как Венгрия, Соединенные Штаты, Словакия и, возможно, еще несколько. Именно в этом, как подчеркнул Рютте, и заключается практическая суть вопроса.

Кстати, израильский военный обозреватель Давид Шарп заявил в эфире 24 Канала, что членство в НАТО не гарантирует безопасность Украины. Несмотря на это, оборонительный Альянс сейчас является ближайшим к этому понятию и может остановить противника от потенциального нападения.

Что говорил Зеленский о НАТО и требованиях России?