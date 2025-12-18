Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Марка Рютте на пресс-конференции во время визита в Польшу.
Что сказал Рютте о вступлении Украины в НАТО?
Генсек НАТО во время визита в Польшу прокомментировал пункт мирного плана США, который предусматривает отказ Украины от вступления в Альянс.
Сейчас несколько союзников заявляют, что не дадут согласия и поэтому будут блокировать единодушие по вступлению Украины в НАТО,
– сказал Марк Рютте.
По словам чиновника, это такие страны, как Венгрия, Соединенные Штаты, Словакия и, возможно, еще несколько. Именно в этом, как подчеркнул Рютте, и заключается практическая суть вопроса.
Кстати, израильский военный обозреватель Давид Шарп заявил в эфире 24 Канала, что членство в НАТО не гарантирует безопасность Украины. Несмотря на это, оборонительный Альянс сейчас является ближайшим к этому понятию и может остановить противника от потенциального нападения.
Что говорил Зеленский о НАТО и требованиях России?
Владимир Зеленский отметил, что Украина не должна менять Конституцию относительно курса на вступление в НАТО из-за требований России. В то же время президент откровенно признал, что сейчас Соединенные Штаты выступают против членства Украины в Альянсе, но выразил уверенность, что эта позиция может измениться в будущем.
Украинский лидер подчеркнул, что наше государство может рассматривать двусторонние гарантии безопасности от США и европейских партнеров как компромисс в вопросе вступления в НАТО. Сами же гарантии безопасности должны быть подобными статье 5 договора НАТО.
Кроме того, Зеленский заявил, что США открыто не поддерживают вступление Украины в НАТО. По словам президента, Украине не давали приглашение в НАТО ранее, не давали конкретики, и эта позиция не изменилась.