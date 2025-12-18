Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Марка Рютте на пресконференції під час візиту до Польщі.

Що сказав Рютте про вступ України в НАТО?

Генсек НАТО під час візиту до Польщі прокоментував пункт мирного плану США, який передбачає відмову України від вступу до Альянсу.

Наразі кілька союзників заявляють, що не дадуть згоди й тому блокуватимуть одностайність щодо вступу України до НАТО,

– сказав Марк Рютте.

За словами посадовця, це такі країни, як Угорщина, Сполучені Штати, Словаччина і, можливо, ще декілька. Саме в цьому, як підкреслив Рютте, і полягає практична суть питання.

До речі, ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп заявив в етері 24 Каналу, що членство в НАТО не гарантує безпеку України. Попри це, оборонний Альянс наразі є найближчим до цього поняття і може зупинити противника від потенційного нападу.

