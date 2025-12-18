Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами 18 грудня.

Що сказав Зеленський про позицію США щодо членства України в НАТО?

Володимир Зеленський зазначив, що ще з першого його діалогу ще з експрезидентом Сполучених Штатів Джо Байденом він чесно порушував питання щодо членства України в НАТО, адже це закріплено у Конституції нашої держави.

Я абсолютно прямо ставив запитання, чи може Україна бути в НАТО. Бо ми цього хочемо, і ми розуміємо, що це реальні гарантії безпеки. Це було ще до війни. Президент Байден мені сказав: "Ні, ви не будете в НАТО",

– розповів український лідер.

Він підкреслив, що повертався до питання щодо членства України в НАТО кожного разу, і весь час у когось в Білому домі це "вже викликало посмішки". З пояснень Зеленського також випливало, що аргументів проти членства України йому не наводили.

"Я не розумію, якщо мені кажуть, мовляв, ми в принципі не проти, але ви не будете в НАТО. Бо це означає що хтось проти. І треба відверто говорити, хто проти", – заявив він.

Чи потрібно змінювати пункти у Конституції України щодо НАТО?

Росія ж, своєю чергою, весь час висуває умови, щоб Україна в жодному разі не стала членом НАТО та відмовилася від цього.

Володимир Зеленський, своєю чергою, переконаний, що Конституцію України, де закріплений євроатлантичний курс, змінювати не треба.

Нехай український народ вирішує, що робить з нашою Конституцією, а не хтось вирішує. Точно не (є припустимим внесення таких змін – 24 Канал) через заклики Росії або ще когось. Це наша Конституція і наш курс,

– підкреслив президент.

Водночас Зеленський упевнений, що членство України в Альянсі лишається найкращим можливим варіантом гарантій безпеки. Глава держави також висловив сподівання, що політика США щодо українського членства в НАТО може змінитися з часом.

До речі, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зазначив в етері 24 Каналу, що Україна намагається показати світові, що агресія Росії не спричинена можливим вступом нашої держави до НАТО. Водночас, на думку експерта, заява про "компроміс" щодо членства України в НАТО могла бути вирвана з контексту.

Яка зараз позиція України, США та Росії щодо членства нашої держави в НАТО?