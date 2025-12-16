Ймовірно, так офіційний Київ хоче вкотре підкреслити, що агресія Росії не спричинена можливим вступом до Альянсу. Таку думку 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, пояснивши, що ця хиба теза досі часто лунає у медіапросторі.

Дивіться також Щоб вийти з глухого кута: WSJ розповіло, які гарантії безпеки США пропонують Україні

Чи справді Україна готова поступитися членством?

Деякі країни все ще думають, що Росія напала, боячись розширення НАТО. Але якщо розглянути це питання у часовому проміжку, то зрозуміло, що Швеція та Фінляндія у 2022 році не думали про вступ до Альянсу. Саме військові дії Кремля підштовхнули їх до цього.

Наприклад, Фінляндія досить довго зберігала нейтралітет, а Швеція взагалі тривалий час мінімізовувала свою присутність у військових справах. Країна хотіла концентруватися на собі та не вступати у жодні Альянси, але агресія Росії спонукала її піти в НАТО.

Довідково! У березні 2024 року Швеція закінчила майже 200-літню політику нейтралітету й стала 32 членом Альянсу. Перед тим у квітні 2023-го до НАТО приєдналася Фінляндія. Цікаво, що після цього кордон Росії з НАТО збільшився майже вдвічі.

"Тож коли Росія говорить, що причина війни – це нібито розширення Альянсу, то варто розуміти, що саме її дії призводять до такого розширення. Україна "ловить" Кремль на цьому аргументі й говорить про гіпотетичну відмову від членства", – зауважив Іван Ус.

Втім важливо підкреслити, що наразі ми обговорюємо лише витоки інформації. Можливо, заява про "компроміс" була вирвана з контексту й малося на увазі, що відмова реальна тільки якщо Росія поверне всі окуповані території. Звісно, ворог навряд чи на це погодиться.

Але у такому випадку Україна зможе апелювати до того, що причина війни – не розширення НАТО, а імперські амбіції Росії.

Яка позиція сторін щодо членства в НАТО?