Вероятно, так официальный Киев хочет в очередной раз подчеркнуть, что агрессия России не вызвана возможным вступлением в Альянс. Такое мнение 24 Каналу высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, объяснив, что этот ошибочный тезис до сих пор часто звучит в медиапространстве.

Действительно ли Украина готова отказаться от членства?

Некоторые страны все еще думают, что Россия напала, боясь расширения НАТО. Но если рассмотреть этот вопрос во временном промежутке, то понятно, что Швеция и Финляндия в 2022 году не думали о вступлении в Альянс. Именно военные действия Кремля подтолкнули их к этому.

Например, Финляндия достаточно долго сохраняла нейтралитет, а Швеция вообще длительное время минимизировала свое присутствие в военных делах. Страна хотела концентрироваться на себе и не вступать ни в какие Альянсы, но агрессия России побудила ее пойти в НАТО.

Справочно! В марте 2024 года Швеция закончила почти 200-летнюю политику нейтралитета и стала 32 членом Альянса. Перед тем в апреле 2023-го к НАТО присоединилась Финляндия. Интересно, что после этого граница России с НАТО увеличилась почти вдвое.

"Поэтому когда Россия говорит, что причина войны – это якобы расширение Альянса, то стоит понимать, что именно ее действия приводят к такому расширению. Украина "ловит" Кремль на этом аргументе и говорит о гипотетическом отказе от членства", – заметил Иван Ус.

Впрочем важно подчеркнуть, что пока мы обсуждаем только утечки информации. Возможно, заявление о "компромиссе" было вырвано из контекста и имелось в виду, что отказ реальный только если Россия вернет все оккупированные территории. Конечно, враг вряд ли на это согласится.

Но в таком случае Украина сможет апеллировать к тому, что причина войны – не расширение НАТО, а имперские амбиции России.

Какова позиция сторон относительно членства в НАТО?