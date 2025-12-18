Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время общения с журналистами 18 декабря.

Интересно Стоит рассчитывать на это, – обозреватель назвал, что может гарантировать безопасность Украины

Что сказал Зеленский о позиции США относительно членства Украины в НАТО?

Владимир Зеленский отметил, что еще с первого его диалога еще с экс-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом он честно поднимал вопрос о членства Украины в НАТО, ведь это закреплено в Конституции нашего государства.

Я абсолютно прямо задавал вопрос, может ли Украина быть в НАТО. Потому что мы этого хотим, и мы понимаем, что это реальные гарантии безопасности. Это было еще до войны. Президент Байден мне сказал: "Нет, вы не будете в НАТО",

– рассказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что возвращался к вопросу о членстве Украины в НАТО каждый раз, и все время у кого-то в Белом доме это "уже вызывало улыбки". Из объяснений Зеленского также следовало, что аргументов против членства Украины ему не приводили.

"Я не понимаю, если мне говорят, мол, мы в принципе не против, но вы не будете в НАТО. Потому что это означает, что кто-то против. И надо откровенно говорить, кто против", – заявил он.

Нужно ли менять пункты в Конституции Украины относительно НАТО?

Россия же, свою очередь, все время выдвигает условия, чтобы Украина ни в коем случае не стала членом НАТО и отказалась от этого.

Владимир Зеленский, свою очередь, убежден, что Конституцию Украины, где закреплен евроатлантический курс, менять не надо.

Пусть украинский народ решает, что делает с нашей Конституцией, а не кто-то решает. Точно не (допустимо внесение таких изменений – 24 Канал) из-за призывов России или еще кого-то. Это наша Конституция и наш курс,

– подчеркнул президент.

В то же время Зеленский уверен, что членство Украины в Альянсе остается лучшим возможным вариантом гарантий безопасности. Глава государства также выразил надежду, что политика США относительно украинского членства в НАТО может измениться со временем.

Кстати, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус отметил в эфире 24 Канала, что Украина пытается показать миру, что агрессия России не вызвана возможным вступлением нашего государства в НАТО. В то же время, по мнению эксперта, заявление о "компромиссе" относительно членства Украины в НАТО могло быть вырвано из контекста.

Какова сейчас позиция Украины, США и России относительно членства нашего государства в НАТО?