Об этом 24 Каналу рассказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, отметив, что ситуация с так называемыми "мирными переговорами" сейчас действительно абсурдная. Со стороны Украины участвуют наши чиновники, со стороны США и России в основном не привлечены официальные лица. Повсюду ездит Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков.
В чем проблема с гарантиями безопасности?
Как отметил Романюк, трудно говорить о каких-то гарантиях безопасности от США, если от них постоянно слышать, что они не ждут Украину в НАТО. Также Трамп постоянно рассказывает, что Штаты тратили деньги на наше государство. И какие в таком случае могут быть гарантии безопасности – есть много вопросов.
Трамп даже намекал, что Штаты не будут воевать, если произойдет нападение России на одну из стран НАТО. Европа также медленно включается. Поэтому сложно говорить о каких-то гарантиях безопасности.
Но вы посмотрите. Россия никак не реагирует на информацию о гарантиях безопасности от США, которые будут аналогичны 5 статье НАТО. Впрочем, там очень радикально и категорически отрицают идею присутствия миротворческих войск "коалиции решительных" на территории Украины. Вот здесь они как раз больно реагируют,
– сказал Романюк.
Поэтому пока трудно оптимистично говорить о каких-то гарантиях безопасности для Украины. Нужно смотреть, что будет дальше. Но стоит помнить, что США уже предавали не одного союзника.
Мирные переговоры: кратко
- Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Соединенные Штаты готовы взять на себя юридические обязательства по гарантиям безопасности для Украины. Они должны быть похожими на 5 статью НАТО.
- Политический обозреватель Юлия Забелина сообщила, что Украине не впервые предлагают альтернативу 5 статьи НАТО. При этом наше государство хочет получить гарантии о возможности вступления в Альянс в будущем.
- Однако в частных разговорах американцы говорят, что не только США не хотят видеть Украину в НАТО. Такой позиции придерживаются многие другие европейские страны.