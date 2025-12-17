Об этом 24 Каналу рассказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, отметив, что ситуация с так называемыми "мирными переговорами" сейчас действительно абсурдная. Со стороны Украины участвуют наши чиновники, со стороны США и России в основном не привлечены официальные лица. Повсюду ездит Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков.

В чем проблема с гарантиями безопасности?

Как отметил Романюк, трудно говорить о каких-то гарантиях безопасности от США, если от них постоянно слышать, что они не ждут Украину в НАТО. Также Трамп постоянно рассказывает, что Штаты тратили деньги на наше государство. И какие в таком случае могут быть гарантии безопасности – есть много вопросов.

Трамп даже намекал, что Штаты не будут воевать, если произойдет нападение России на одну из стран НАТО. Европа также медленно включается. Поэтому сложно говорить о каких-то гарантиях безопасности.

Но вы посмотрите. Россия никак не реагирует на информацию о гарантиях безопасности от США, которые будут аналогичны 5 статье НАТО. Впрочем, там очень радикально и категорически отрицают идею присутствия миротворческих войск "коалиции решительных" на территории Украины. Вот здесь они как раз больно реагируют,

– сказал Романюк.

Поэтому пока трудно оптимистично говорить о каких-то гарантиях безопасности для Украины. Нужно смотреть, что будет дальше. Но стоит помнить, что США уже предавали не одного союзника.

Мирные переговоры: кратко