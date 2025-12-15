Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию Зеленского и Мерца.
Что сказал Мерц о мире в Украине?
Фридрих Мерц назвал 5 пунктов. Их должны достичь на мирных переговорах.
Несмотря на то, что Россия ставит максимальные требования, это "не собьет с пути" Запад.
Путь к миру мы будем идти вместе с вами, с украинцами, с европейскими соседями, а также с США. Думаю на этом пути мы сегодня сделали хороший шаг и сделаем следующий,
– сказал Мерц.
Что нужно для завершения войны:
- Установить мир, который бы сохранил суверенность Украины как государства.
- Мир в Украине должны обеспечить существенные правовые гарантии и гарантии безопасности со стороны США и Европы.
- Условия мира должны разработать все стороны совместно – Украина, США и Европа.
- Мир не должен негативно влиять на единство и силу НАТО и ЕС, зато должен сильнее сплотить.
- Мир должен сохранить европейскую перспективу Украины и способствовать восстановлению Украины.
Обратите внимание! Переводчики употребили слово "перемирие".
Еще, по его словам, Америка готова взять на себя юридические обязательства по гарантиям безопасности для Украины, которые были бы подобны статье 5 НАТО.
Мерц отметил, что Киеву должны быть обеспечены гарантии, а ошибки Минских договоренностей не повторятся.
Ключевым остается вопрос – как можно урегулировать вопрос территорий? Ответ на это может дать только украинский народ и украинский президент, которые защищают свою землю,
– добавил Мерц.
Канцлер заверил, что стороны внимательно слушали друг друга, а в конфиденциальных разговорах подробно объяснили свои позиции. 14 декабря достигли важного прогресса в согласовании общей переговорной позиции.
Россию хотят принудить к перемирию и "открыться для мира". 18 декабря решат, что делать с замороженными российскими активами. Германия и в дальнейшем будет самым тесным партнером Украины.
По убеждению Мерца, сейчас мир ближе всего к миру в Украине, возможно, с 24 февраля 2022 года.
Также лидер Германии предлагает России установить рождественское перемирие.
Коротко о заявлениях Зеленского
Вопрос территорий болезненный. Россия и Украина имеют разные позиции по территориям. Американцы это поняли.
Зеленский надеется, что американская сторона, как медиатор, "будет предлагать различные шаги, чтобы найти хоть какой-то консенсус". Но вопрос уступок точно не актуален.