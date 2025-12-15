Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільну пресконференцію Зеленського та Мерца.

Що сказав Мерц про мир в Україні?

Фрідріх Мерц назвав 5 пунктів. Їх мають досягти на мирних переговорах.

Попри те, що Росія ставить максимальні вимоги, це "не зіб'є зі шляху" Захід.

Шлях до миру ми будемо йти разом з вами, з українцями, з європейськими сусідами, а також з США. Думаю на цьому шляху ми сьогодні зробили хороший крок і зробимо наступний,

– сказав Мерц.

Що потрібно для завершення війни:

Встановити мир, який би зберіг суверенність України як держави.

Мир в Україні мають забезпечити суттєві правові та безпекові гарантії з боку США та Європи.

Умови миру мають розробити всі сторони спільно – Україна, США та Європа.

Мир не повинен негативно впливати на єдність та силу НАТО та ЄС, натомість має сильніше згуртувати.

Мир повинен зберегти європейську перспективу України та сприяти відновленню України.

Зверніть увагу! Перекладачі вжили слово "перемир'я".

Іще, за його словами, Америка готова взяти на себе юридичні зобов'язання щодо гарантій безпеки для України, які були би подібними до статті 5 НАТО.

Мерц наголосив, що Києву мають бути забезпечені гарантії, а помилки Мінських домовленостей не повторяться.

Ключовим залишається питання – як можна врегулювати питання територій? Відповідь на це може дати лише український народ та український президент, які захищають свою землю,

– додав Мерц.

Канцлер запевнив, що сторони уважно слухали одне одного, а в конфіденційних розмовах детально пояснили свої позиції. 14 грудня досягли важливого прогресу в узгодженні спільної переговорної позиції.

Росію хочуть примусити до перемир'я та "відкритися для миру". 18 грудня вирішать, що робити із замороженими російськими активами. Німеччина і надалі буде найтіснішим партнером України.

На переконання Мерца, зараз світ найближче до миру в Україні, можливо, з 24 лютого 2022 року.

Також лідер Німеччини пропонує Росії встановити різдвяне перемир'я.

