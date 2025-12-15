Готовность Запада к жестким шагам остается под вопросом. Об этом пишет Bloomberg, передает 24 Канал.

Смотрите также Трамп ищет новые рычаги влияния: могла ли Мелони склонять Зеленского к подписанию плана

Что это означает для Украины?

По данным издания, такой подход Зеленского возлагает ответственность на США и европейских союзников подтвердить свою поддержку Украины реальными обязательствами по применению силы в случае нового нападения России.

Обратите внимание! Переговоры с участием американской делегации, в частности спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сейчас проходят в Берлине.

Так называемая "коалиция желающих", в которую входят более 30 стран, не планирует направлять войска в Украину до заключения перемирия, а даже после этого – не намерена размещать их вблизи линии фронта. США также исключают участие своих сухопутных сил.

В материале отмечается, что Украина настаивает на "железных" гарантиях безопасности, учитывая негативный опыт Будапештского меморандума 1994 года, который не смог уберечь страну от российской агрессии.

Вопреки нежеланию многих лидеров поддерживать вступление Украины в НАТО, Зеленский дает понять, что без четких и действенных обязательств союзников обеспечить мир и безопасность в Европе будет невозможно.

Что известно о мирных переговорах в Берлине?