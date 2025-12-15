Дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко объяснил 24 Каналу, что не исключает, что Трамп может изменить тактику и начать давить на Россию, если не достигнет успеха с Украиной, потому что ему нужен результат для статуса "миротворца".

Почему Трамп может давить на Украину через европейских лидеров?

Американский президент мог использовать итальянского премьера как канал влияния на Зеленского, ведь прямые контакты через Эмануэля Макрона, Кира Стармера или других лидеров не срабатывают.

Когда ты уже играешь по-серьезному, ты прорабатываешь все варианты. Я бы не исключал именно такого подхода. Трампу нужен максимальный успех где угодно, ведь общая ситуация для него не очень веселая, и здесь могут быть довольно неожиданные вещи,

– отметил дипломат.

Если давление на Украину не сработает, американский президент может изменить тактику и начать давить на Россию, даже через новые санкции.

Трамп или выходит из конфликта и признает поражение как миротворец, или остается, потому что без решения этого ключевого противостояния все разговоры о "великой миротворческой роли" и Нобелевской премии теряют смысл.

"Главная проблема – непредсказуемость американского лидера, которая делает невозможным планирование внешней политики для других стран", – сказал Огрызко.

Что еще известно о ходе мирных переговоров?