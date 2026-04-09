Об этом президент Украины заявил во время Конгресса местных и региональных советов, передают "Новости.LIVE".
К теме "Реального движения нет": Зеленский сделал заявление после доклада о переговорах с США
Что сказал Зеленский о приезде Уиткоффа и Кушнера в Украину?
Владимир Зеленский отметил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, вероятно, могут осуществить визит в Украину уже после Пасхальных праздников.
Открыто было сказано, что после Пасхальных праздников найдем ту или иную дату, и, наверное, они приедут,
– сказал украинский лидер.
По словам президента, пока он не знает о планах спецпредставителя президента США и зятя Дональда Трампа. Однако на выходных они, вероятно, будут заниматься переговорами по Ирану, а затем – по Украине.
Что известно о потенциальном визите Кушнера и Уиткоффа?
4 апреля Кирилл Буданов сообщил о вероятном приезде представителей Дональда Трампа в Украину. По словам главы Офиса Президента, это может произойти после православной Пасхи, которая приходится на 12 апреля.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий, в свою очередь, отметил, что приглашение спецпредставителей США в Киев остается актуальным, и Украина будет рада их принять. В то же время, по словам Тихого, появились новые возможности для укрепления документа о гарантиях безопасности для Украины.
Ранее Владимир Зеленский приглашал американских переговорщиков приехать в Киев. Однако точных сроков не называл.