Дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко пояснив 24 Каналу, що не виключає, що Трамп може змінити тактику і почати тиснути на Росію, якщо не досягне успіху з Україною, бо йому потрібен результат для статусу "миротворця".

Чому Трамп може тиснути на Україну через європейських лідерів?

Американський президент міг використати італійську прем'єрку як канал впливу на Зеленського, адже прямі контакти через Еммануеля Макрона, Кіра Стармера чи інших лідерів не спрацьовують.

Коли ти вже граєш по-серйозному, ти пропрацьовуєш всі варіанти. Я б не виключав саме такого підходу. Трампу потрібен максимальний успіх будь-де, адже загальна ситуація для нього не дуже весела, і тут можуть бути доволі неочікувані речі,

– зазначив дипломат.

Якщо тиск на Україну не спрацює, американський президент може змінити тактику і почати тиснути на Росію, навіть через нові санкції.

Трамп або виходить з конфлікту й визнає поразку як миротворець, або залишається, бо без вирішення цього ключового протистояння всі розмови про "велику миротворчу роль" і Нобелівську премію втрачають сенс.

"Головна проблема – непередбачуваність американського лідера, яка унеможливлює планування зовнішньої політики для інших країн", – сказав Огризко.

Що ще відомо про хід мирних перемовин?