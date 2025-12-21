Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью генсекретаря НАТО Марка Рютте для Bild.

Смотрите также Мирного соглашения сегодня нет и его может не быть, – Зеленский

Возможно ли привлечение войск Европы в Украину?

Для сохранения мира на европейском континенте партнеры могут отправить в Украину своих военных. Сейчас еще идет обсуждение нюансов и деталей их размещения. Миротворцы будут реагировать, если Россия нарушит потенциальное мирное соглашение.

По словам Рютте, некоторые страны уже готовы помочь Украине в обороне от врага и отправить военных.

Сейчас мы работаем над конкретикой того, как должна быть структурирована эта "коалиция желающих": как будет выглядеть развертывание? Что будет происходить на суше, на море, в воздухе и тому подобное? Все эти элементы сейчас прорабатываются,

– сказал генеральный секретарь НАТО.

Так подобные гарантии безопасности Украине обещают предоставить Великобритания. Премьер страны Кир Стармер отметил, что план развертывания миротворцев после свершения войны в Украине разработан. Передачу военных также предполагают в Португалии. Франция одна из тех, кто четко заявляли о готовности участия войск. В то же время Швеция, Дания, Бельгия только рассматривают такую возможность. Часть государств, в частности Польша, прямо говорят, что не будут посылать своих войск.

Какое в Украине видение относительно гарантий безопасности?

Экс-глава МИД Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что гарантии безопасности для Украины должны быть аналогичными 5 статье НАТО. Он пояснил, что эта норма не предусматривает участие военных в конфликте против страны Альянса, на которую напали. Однако там говорится о том, что нападение на одного – это нападение на всех, то есть партнеры нужны что-то вместе сделать для защиты одного.

Какие гарантии безопасности для Украины обсуждаются?