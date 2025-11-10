Отказ Дональда Трампа привлечь США к войне в Украине побудил европейские страны направить свои миротворческие войска на помощь. Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью The Guardian, пишет 24 Канал.

Какую помощь просила Украина у западных партнеров?

Поскольку Трамп отказал Украине в военной поддержке, правительства Франции и Великобритании пообещали направить свои войска в рамках мирной инициативы. Зеленский отметил, что Украина просила Европу ускорить отправку сил, в частности для обороны границы с Беларусью.

Мы просили много чего, включая оружие и членство в ЕС и НАТО,

– добавил лидер Украины.

В то же время он отметил, что вопрос европейского военного присутствия во время боевых действий должен рассматриваться очень осторожно. Зеленский добавил, что лидеры боятся своих обществ и не хотят быть втянутыми в войну, однако решение развернуть миротворческие войска это "их выбор".

Издание предполагает, что если Зеленский будет слишком настаивать на этом, существует риск, что Киев может потерять финансовую и военную поддержку от партнеров.

