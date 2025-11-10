Отказ Дональда Трампа привлечь США к войне в Украине побудил европейские страны направить свои миротворческие войска на помощь. Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью The Guardian, пишет 24 Канал.
Смотрите также Зеленского спросили, опасается ли он Трампа: что ответил президент
Какую помощь просила Украина у западных партнеров?
Поскольку Трамп отказал Украине в военной поддержке, правительства Франции и Великобритании пообещали направить свои войска в рамках мирной инициативы. Зеленский отметил, что Украина просила Европу ускорить отправку сил, в частности для обороны границы с Беларусью.
Мы просили много чего, включая оружие и членство в ЕС и НАТО,
– добавил лидер Украины.
В то же время он отметил, что вопрос европейского военного присутствия во время боевых действий должен рассматриваться очень осторожно. Зеленский добавил, что лидеры боятся своих обществ и не хотят быть втянутыми в войну, однако решение развернуть миротворческие войска это "их выбор".
Издание предполагает, что если Зеленский будет слишком настаивать на этом, существует риск, что Киев может потерять финансовую и военную поддержку от партнеров.
О чем еще рассказал Зеленский в интервью The Guardian?
Владимир Зеленский заявил, что не боится Дональда Трампа. Лидер Украины отметил, что с президентом США у него достаточно конструктивные и предметные отношения. Кроме того, он отметил, что Украина является стратегическим партнером США, а не угрозой.
Зеленский планирует заказать 27 систем противовоздушной обороны Patriot у американских производителей. В то же время он добавил, что европейские страны могли бы временно предоставить Украине свои имеющиеся комплексы Patriot.
Президент Украины считает, что именно король Чарльз III повлиял на Трампа, заставив его пересмотреть политику США в отношении Украины. Вероятно, это произошло после напряженной встречи в Овальном кабинете в феврале 2025 года и последующей встречи Трампа с королем в сентябре.