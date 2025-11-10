Журналист The Guardian поинтересовался у украинского президента, а боится ли он Дональда Трампа, передает 24 Канал.
Смотрите также "Любое меньшее будет предательством": Залужный сказал, какое окончание войны справедливое
Боится ли Зеленский Трампа?
Глава государства отметил, что у него конструктивные и предметные отношения с президентом США.
Я не боюсь Трампа. Он – человек, его избрал народ. Мы должны уважать выбор народа США,
– сказал политик.
Он добавил, что Украина не является угрозой для Соединенных Штатов. Наоборот, США являются стратегическим партнером Украины. Украинцы сами выбрали для себя такой вектор развития – возвращение к западным ценностям, к Европе.
"Бояться должны враги, а мы с Америкой – друзья", – подытожил Зеленский.
Также в разговоре с журналистом президент назвал человека, который, по его мнению, повлиял на то, что Дональд Трамп изменил отношение к Украине в лучшую сторону. Это, говорит Зеленский, король Британии Чарльз.
Что известно об отношениях Зеленского и Трампа?
- Еще во время первого президентского срока Дональда Трампа его отношения с Зеленским были напряженными. Прежде всего, они были омрачены скандалом с телефонным разговором в июле 2019 года. По данным Конгресса, президент США давил на Зеленского. Он намекал, что военная помощь Украине зависит от того, начнет ли Зеленский расследование против Джо Байдена. Этот эпизод стал центральным в процессе импичмента Дональда Трампа – его обвинили в злоупотреблении властью.
- Встреча президентов 28 февраля 2025 года оказалась скандальной. Они поспорили в прямом эфире.
- Американский президент неоднократно позволял себе оскорбительные и безосновательные обвинения в адрес Зеленского. В частности, он утверждал, что тот якобы является диктатором с маленьким уровнем поддержки.
- Впрочем, постепенно, разочарование неуступчивостью Путина у Трампа росло, и он менял риторику в отношении украинского лидера.
- Так, после встречи в Белом доме 17 октября президент США назвал Зеленского сильным лидером и заверил, что они хорошо ладят.