Журналист The Guardian поинтересовался у украинского президента, а боится ли он Дональда Трампа, передает 24 Канал.

Боится ли Зеленский Трампа?

Глава государства отметил, что у него конструктивные и предметные отношения с президентом США.

Я не боюсь Трампа. Он – человек, его избрал народ. Мы должны уважать выбор народа США,

– сказал политик.

Он добавил, что Украина не является угрозой для Соединенных Штатов. Наоборот, США являются стратегическим партнером Украины. Украинцы сами выбрали для себя такой вектор развития – возвращение к западным ценностям, к Европе.

"Бояться должны враги, а мы с Америкой – друзья", – подытожил Зеленский.

Также в разговоре с журналистом президент назвал человека, который, по его мнению, повлиял на то, что Дональд Трамп изменил отношение к Украине в лучшую сторону. Это, говорит Зеленский, король Британии Чарльз.

Что известно об отношениях Зеленского и Трампа?