Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

Смотрите также Был ли готов Покровск к обороне, как россияне прорвались в город и есть ли угроза его потери: интервью командира 1-го ОШП "Перуна"

О чем говорится в новой статье Залужного?

Валерий Залужный выпустил колонку "Слова – это оружие". Генерал долго анализирует российский стиль дипломатии, называя его советским и сравнивая Лаврова с деятелями эпохи СССР.

Россияне специально разговаривают разговоры, чтобы затуманить правду и подменить понятия. У них "нет полномочий на компромисс", они просто тянут время. Поэтому Залужный подчеркивает: еще один час, потраченный на "переговоры", будто бы отнят у борьбы за свободу. Мира на российских условиях не может быть.

Украина не отвергает мир. Мы отвергаем капитуляцию, замаскированную под мир. Справедливое урегулирование должно восстановить нашу территориальную целостность, обеспечить ответственность за военные преступления и гарантировать, что ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы. Что-либо меньше будет предательством не только украинцев, но и принципов, которые обеспечивают безопасность и свободу свободного мира,

– написал он.

Бывший главком подчеркнул, что наше государство стремится восстановить справедливость.

Украина будет бороться на всех фронтах – военном, политическом и дипломатическом – пока не будет восстановлена справедливость и безопасность. Мы не позволим, чтобы истощение заменило убеждения или чтобы ложь подорвала правду. Наша сила заключается не только в наших солдатах, но и в четкости наших целей: мир через победу, а не иллюзию,

– акцентировал Залужный.

Что еще писал Залужный?