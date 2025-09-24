Кроме того, экс-главнокомандующий ВСУ назвал причины, почему так произошло. Об этом Валерий Залужный написал в колонке для издания ZN.ua, передает 24 Канал.

К теме Офицер ВСУ раскрыл промежуточные результаты операции возле Доброполья

Что рассказал Залужный о контрнаступлении ВСУ в 2023 году?

Валерий Залужный, посещая международную выставку DSEI-2025 в Лондоне, отметил, что события 2023 года стали для него, "если не роковыми, то точно знаковыми".

Экс-главнокомандующий рассказал, что его статья в британском издании The Economist как раз в ноябре 2023 года и должна была подтолкнуть наших партнеров к переосмыслению современных форм боевых действий и перестройки собственных доктрин.

По убеждению генерала, Украине нужно было время для перехвата именно технологической инициативы, чего при отсутствии современных технологий самостоятельно сделать было невозможно. Поэтому и разработанная стратегия стратегической обороны на 2024 год также нуждалась в поддержке партнеров. Но все сложилось иначе.

Само контрнаступление, как пишет Залужный, сопровождалось "попыткой превратить такой тяжелый элемент войны в реалити-шоу, где сначала наши планы странным образом попали в Россию, а затем его ход комментировали в режиме онлайн разного рода прорицатели и пророки, которые впоследствии оказывались под санкциями или в розыске".

Провал этих планов я до сих пор болезненно ощущаю. Однако главное – крайне необходимо было извлечь уроки и немедленно изменить стратегию. Стратегию, которая дала бы возможность выжить в совершенно новой войне,

– отметил Валерий Залужный.

Какие причины провала контрнаступления описал Залужный?

Как пишет экс-главнокомандующий ВСУ, основным фактором, определившим ступор в боевых действиях во время наступательной операции 2023 года, была прежде всего "классическая нехватка сил и средств группировок, проводивших наступательные действия".

Для прорыва такого фронта противника необходимо было иметь решительное преимущество в силах и средствах именно на участке прорыва, а также иметь мобильные резервы, которые способны быстро войти в сформированный прорыв и выйти в оперативное пространство, прежде чем подойдут резервы противника для контрнаступления или будет организована новая линия обороны,

– пояснил Залужный.

Однако он заметил, что по объективным и субъективным причинам создать такое преимущество перед самим наступлением мы уже не могли.

По данным Валерия Залужного, такая нехватка сил и средств обусловлена рассредоточением уже подготовленной наступательной группировки по другим направлениям, а также созданием сухопутных компонентов для ведения боевых действий из других министерств и ведомств и, как следствие, их неполной готовностью к ведению именно современных боевых действий.

"Также это стало возможным из-за непонимания некоторыми командирами важности замены боеспособных подразделений и подготовки их именно к наступательным действиям", – сказал генерал.

Обратите внимание! Валерий Залужный таким образом фактически подтверждает расследование The New York Times, в котором отмечалось, что перед контрнаступлением тогдашний командующий Сухопутных войск, а ныне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский перебросил часть сил на восток, под Бахмут в Донецкой области, хотя первоначальные планы предусматривали главным направлением наступления – Мелитополь.

Залужный подчеркнул, что недостаточный, а иногда и отсутствующий минимальный уровень вооружения созданных воинских частей, полностью зависел от видения и возможностей наших партнеров.

Также генерал указывает на "многослойные и высокоразвитые в инженерном плане" оборонительные рубежи россиян и высокую эффективность БПЛА, которые давали стране-агрессору возможность выявлять концентрацию украинской бронетехники и живой силы и перебрасывать резервы на ожидаемые направления ударов.

Что говорили в Украине и мире о контрнаступлении ВСУ 2023?